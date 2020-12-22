Россияне назвали главные слова 2020 года

Главным словом 2020 года большинство россиян назвали "коронавирус". Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентов попросили назвать три главных слова, которые лучше всего охарактеризуют события уходящего года. В результате 61% выбрали "коронавирус", 29% - фразу "поправки к конституции", по 23% - "самоизоляция", "дистанционное обучение" и "врачи".

Ранее слова года назвала компания "Яндекс". Оказалось, что самыми частотными запросами стали "карантин", "пропуск" и "конституция".