Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список"

Советский, российский актер, сценарист и продюсер Алексей Гуськов попал в "черный список" украинского минкульта, как человек, угрожающий национальной безопасности страны. Соответствующее сообщение проявилось на сайте ведомства.

Согласно обнародованной информации, в министерство культуры и информационной политики Украины 11 декабря поступило письмо от СБУ о включении артиста в перечень лиц, "представляющих угрозу нацбезопасности". Приказом министерства от 21 декабря Гуськов был туда внесен.

При этом стоит напомнить, что весной прошлого года минкульт Украины внес в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности", итальянского певца Аль Бано.

Актер родился в 1958 году в Польше в семье военного летчика. Когда Гуськову было семь лет, семья переехала в Киев.

Артист известен по фильмам и сериалам "Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", "Мусорщик", "Союз спасения", "Находка".