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Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список"

Наше кино
    22.12.2020, 15:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер, сценарист и продюсер Алексей Гуськов попал в "черный список" украинского минкульта, как человек, угрожающий национальной безопасности страны. Соответствующее сообщение проявилось на сайте ведомства.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Согласно обнародованной информации, в министерство культуры и информационной политики Украины 11 декабря поступило письмо от СБУ о включении артиста в перечень лиц, "представляющих угрозу нацбезопасности". Приказом министерства от 21 декабря Гуськов был туда внесен.

При этом стоит напомнить, что весной прошлого года минкульт Украины внес в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности", итальянского певца Аль Бано.

Актер родился в 1958 году в Польше в семье военного летчика. Когда Гуськову было семь лет, семья переехала в Киев.

Артист известен по фильмам и сериалам "Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", "Мусорщик", "Союз спасения", "Находка".

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