С транспортных и школьных карт снят запрет на пополнение наличными

На транспортные, школьные и студенческие карты, выполненные как неперсонифицированные средства платежа, теперь не распространяется запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Поправки об этом в закон "О национальной платежной системе" подписал президент Владимир Путин.

Согласно вступившим в силу 3 августа поправкам в тот же закон, клиенты ЮMoney (бывшие "Яндекс.Деньги"), QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, могут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через платежные терминалы.

Запрет не распространяется на большинство транспортных карт, выпускаемых транспортными организациями или пополняемых через них, но затронул транспортные карты, которые работают по модели электронных кошельков.

Ранее Банк России решил не наказывать банки за пополнение наличными таких карт до 1 апреля, теперь они выведены из-под запрета на законодательном уровне.