В Канаде нашли самую совершенную мумию волка возрастом 57 тысяч лет

В канадской территории Юкон золотодобытчик случайно обнаружил прекрасно сохранившуюся мумию волчонка. Ученые полагают, что животное погибло около 57 тысяч лет назад, сообщается на сайте Университета Де-Мойна.

- Это самая совершенная волчья мумия, которую когда-либо находили. Она цела практически на сто процентов - ей не хватает только глаз, - отметила Джули Мичен - ведущий автор научной работы, посвященной находке.

Она полагает, что животное хорошо сохранилось благодаря редкому стечению обстоятельств. Судя по всему, щенок был в логове в тот момент, когда оно обрушилось. В результате волчонок оказался погребен в зоне вечной мерзлоты, из-за чего останки не были съедены другими животными и не разложились.

Также известно, что возраст щенка на момент смерти составлял около семи недель, а основу его рациона составляла рыба, по большей части - лосось. Анализ генома подтвердил, что хищник был родственником древних волков из Сибири и Аляски.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Current Biology.