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22.12.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

"Серьезный внедорожник по дешевке". На Западе рассказали о новой Lada

Текст: Андрей Полухин

Lada Niva Travel - рестайлинговую Niva Chevrolet - еще толком не успели рассмотреть в России, но она уже попала в сферу интересов западных СМИ. Так, авторитетный портал Motor1 на своих глобальных страницах назвал публикацию о новинке АвтоВАЗа "Серьезный внедорожник по дешевке".

Фото: <a href="www.lada4x4.net" rel="nofollow" target="_blank">LADA 4x4 Нива Клуб</a>
Блогер рассказал всю правду о новой Lada Niva Travel

Нет, конечно, цену новой модели американским журналистам узнать не удалось. Но они убеждены, что ориентироваться можно на прежнюю стоимость - от 9 600 до 11 500 долларов. По меркам Европы или США - это сущие копейки за полноценный внедорожник.

"Производство Lada Niva Travel началось на этой неделе в России, где более надежная версия Off-Road первой попала на конвейер. Оснащенная шноркелем рабочая лошадка получает неокрашенную пластиковую обшивку и внедорожные шины, не говоря уже о стандартной системе постоянного полного привода, позволяющей ездить куда угодно", - рассказал автор публикации.

Кстати, он вслед за российскими СМИ отметил сходство передней части новой Niva Travel с Toyota RAV4. Теперь у машины более современные фары, переработанный капот с заметными складками, крупная решетка радиатора и квадратные колесные арки, которые разительно отличают модель от Niva Chevrolet. Кроме того, сзади журналист обратил внимание на полностью светодиодные задние фонари.

Салон новинки остался прежним. Как и оснащение - под капотом у внедорожника старый добрый 1.7 мощностью 80 л.с., которые передает на обе оси пятиступенчатая механическая коробка передач.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Вы, конечно, не сможете побить рекорды внедорожников на Нюрбургринге, поскольку Lada Niva разгоняется за 19 секунд до 100 км/ч", - иронично написал журналист.

Кстати, единственный читательский комментарий под этой новостью касался именно мотора. Пользователь справедливо удивился тому, что Niva Travel лишилась возможности иметь 125-сильный двигатель от GM, но и концерн Renault, которому принадлежит Lada, не торопится оснастить машину полуторалитровым дизелем. Пожалуй, он бы пришелся внедорожнику весьма кстати.

#Lada