"Серьезный внедорожник по дешевке". На Западе рассказали о новой Lada

Lada Niva Travel - рестайлинговую Niva Chevrolet - еще толком не успели рассмотреть в России, но она уже попала в сферу интересов западных СМИ. Так, авторитетный портал Motor1 на своих глобальных страницах назвал публикацию о новинке АвтоВАЗа "Серьезный внедорожник по дешевке".

Нет, конечно, цену новой модели американским журналистам узнать не удалось. Но они убеждены, что ориентироваться можно на прежнюю стоимость - от 9 600 до 11 500 долларов. По меркам Европы или США - это сущие копейки за полноценный внедорожник.

"Производство Lada Niva Travel началось на этой неделе в России, где более надежная версия Off-Road первой попала на конвейер. Оснащенная шноркелем рабочая лошадка получает неокрашенную пластиковую обшивку и внедорожные шины, не говоря уже о стандартной системе постоянного полного привода, позволяющей ездить куда угодно", - рассказал автор публикации.

Кстати, он вслед за российскими СМИ отметил сходство передней части новой Niva Travel с Toyota RAV4. Теперь у машины более современные фары, переработанный капот с заметными складками, крупная решетка радиатора и квадратные колесные арки, которые разительно отличают модель от Niva Chevrolet. Кроме того, сзади журналист обратил внимание на полностью светодиодные задние фонари.

Салон новинки остался прежним. Как и оснащение - под капотом у внедорожника старый добрый 1.7 мощностью 80 л.с., которые передает на обе оси пятиступенчатая механическая коробка передач.

"Вы, конечно, не сможете побить рекорды внедорожников на Нюрбургринге, поскольку Lada Niva разгоняется за 19 секунд до 100 км/ч", - иронично написал журналист.

Кстати, единственный читательский комментарий под этой новостью касался именно мотора. Пользователь справедливо удивился тому, что Niva Travel лишилась возможности иметь 125-сильный двигатель от GM, но и концерн Renault, которому принадлежит Lada, не торопится оснастить машину полуторалитровым дизелем. Пожалуй, он бы пришелся внедорожнику весьма кстати.