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22.12.2020 18:45
Рубрика: В мире

СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле

Текст: Александр Гусаров

Штамм мутировавшей коронавирусной инфекции, на днях выявленный в Великобритании, был впервые обнаружен в Болгарии еще в минувшем апреле. Об этом сообщило в своем эфире Болгарское национальное радио.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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В настоящее время ВОЗ анализирует данные по новому типу COVID-19. Как сообщалось ранее, многие страны приостановили прием британских пассажирских самолетов, опасаясь проникновения мутировавшего вируса.

В России мутации коронавируса, найденные в Великобритании, не обнаружены, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Британский премьер Борис Джонсон связал резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее, чем его предшественник. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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