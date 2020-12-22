Старые смартфоны могут отключить от интернета. Что случилось

Смартфоны и планшеты на базе Android 7.1 и более старших версий потеряют возможность открывать множество интернет-сайтов, включая и наиболее популярные, в 2024 году.

Это произойдет после того, как истечет срок действия доменного сертификата, выданного центром сертификации Let's Encrypt - на старых устройствах перестанет открываться около трети всех онлайн-ресурсов.

Планировалось, что отключение случится уже в январе 2021 года, однако в компании нашли временное решение, которое позволит ненадолго сохранить статус-кво.

Однако пользователям тем не менее рекомендуется со временем перейти на более современные девайсы или пользоваться браузером Firefox, в котором имеется собственное независимое хранилище сертификатов.