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22.12.2020 09:12
Рубрика: Легковые авто

"Убийца Tesla" от Apple может выйти уже через год

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Слухи о том, что Apple планирует выпуск собственного электромобиля, все же могут оказаться правдой.

Фото: www.autohome.com.cn
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Издание Motor1 со ссылкой на сайт MacRumors.com, популярного в сети агрегатора сообщений, касающихся компании Apple, информирует о том, что разработка электромобиля от Apple не только не прекращалась, а наоборот вышла на новый по интенсивности уровень, чтобы все работы были завершены к планируемой на сентябрь будущего года презентации.

Издание сообщает, что утечка информации произошла от тайваньских поставщиков по проекту, компаний Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita, которым было поставлено условие завершить все приготовления и приступить к поставкам в первое полугодие 2021 года.

Сообщение о намерении Apple предложить на рынке собственную сеть автономных такси датированы сентябрем 2015 года - тогда его источником был Reuters. С той поры слухи о ресурсах, направленных на проект, ходе работ и о том, как готовый продукт будет выглядеть, перемежались подтвержденными фактами о регистрации новых торговых марок и официальных разрешений на проведение испытаний на дорогах общего пользования. В то же время тестовых автомобилей до сих пор никто не видел.

Фото: www.motor1.com
#Tesla