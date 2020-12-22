Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер

Продюсер, режиссер, актер и сценарист Дэвид Гайлер скончался в возрасте 77 лет 19 декабря в своем доме в Бангкоке.

Как передает Deadline, со ссылкой на представителя Гайлера, причиной смерти кинематографиста стал рак.

Похоронен Дэвид будет с соблюдением буддистских ритуалов в Таиланде.

[RIP] Alien franchise producer David Giler has passed away, thank you for the movies sir 🙌🍻 pic.twitter.com/0yC0yljrQ5 — DelDjango (@JoeLloyd96) December 21, 2020

Гайлер работал на серии "Чужие" начиная с оригинальной ленты 1979 года и вплоть да "Завета", продюсировал "Чужих против Хищника", а также значился продюсером обещанного пока безымянного третьего приквела Скотта.

Среди других его проектов - "Байки из склепа" - сериал и полнометражки, "Южное гостеприимство", сериал "Причуды науки".

Как режиссер в 1975-м году Гайлер снял приключенческую комедию "Черная пятница", где появился в качестве актера.