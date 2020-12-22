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Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер

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    22.12.2020, 10:44
Текст:   Олег Усков

Продюсер, режиссер, актер и сценарист Дэвид Гайлер скончался в возрасте 77 лет 19 декабря в своем доме в Бангкоке.

Как передает Deadline, со ссылкой на представителя Гайлера, причиной смерти кинематографиста стал рак.

Похоронен Дэвид будет с соблюдением буддистских ритуалов в Таиланде.

Гайлер работал на серии "Чужие" начиная с оригинальной ленты 1979 года и вплоть да "Завета", продюсировал "Чужих против Хищника", а также значился продюсером обещанного пока безымянного третьего приквела Скотта.

Среди других его проектов - "Байки из склепа" - сериал и полнометражки, "Южное гостеприимство", сериал "Причуды науки".

Как режиссер в 1975-м году Гайлер снял приключенческую комедию "Черная пятница", где появился в качестве актера.

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