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22.12.2020 14:11
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о постоянном внимании Путина к теме вакцинации граждан

Текст: Кира Латухина

Вакцинация избранного президента США Джо Байдена не может быть мотивацией для принятия решения российским лидером о прививке от коронавируса. Об этом заявили в Кремле.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Путин назвал уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил журналистам, что он не работает у Байдена, поэтому причины вакцинации избранного президента США лучше узнавать в Вашингтоне.

На вопрос о том, не мотивирует ли Владимира Путина пример Байдена публично сделать прививку, Песков заявил: "Абсолютно. Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена".

Владимир Путин "постоянно занимается вопросами вакцинации людей", сказал представитель Кремля, назвав президента "мотором", который все ведомства максимально подталкивает к продолжению масштабной вакцинации по всем регионам.

"А что касается себя и вакцины, он все исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции", - заключил Песков. Напомним, что Путин пояснил, что не привился от коронавируса, потому что вакцина пока не рассчитана на людей его возраста, но сделает это, как только появится возможность.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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