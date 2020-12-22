В Кремле заявили о постоянном внимании Путина к теме вакцинации граждан

Вакцинация избранного президента США Джо Байдена не может быть мотивацией для принятия решения российским лидером о прививке от коронавируса. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил журналистам, что он не работает у Байдена, поэтому причины вакцинации избранного президента США лучше узнавать в Вашингтоне.

На вопрос о том, не мотивирует ли Владимира Путина пример Байдена публично сделать прививку, Песков заявил: "Абсолютно. Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена".

Владимир Путин "постоянно занимается вопросами вакцинации людей", сказал представитель Кремля, назвав президента "мотором", который все ведомства максимально подталкивает к продолжению масштабной вакцинации по всем регионам.

"А что касается себя и вакцины, он все исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции", - заключил Песков. Напомним, что Путин пояснил, что не привился от коронавируса, потому что вакцина пока не рассчитана на людей его возраста, но сделает это, как только появится возможность.