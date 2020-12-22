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22.12.2020 15:07
Рубрика: Культура

В Москве завершился II Рождественский фестиваль искусств

Текст: Наталья Лебедева
Презентацией старинного органа в единственном Англиканском Соборе в Москве завершился II Рождественский фестиваль искусств Международной детской филармонии / Филармонии юных талантов и Башмет-центра. Фестиваль вновь объединил взрослых профессионалов и юных артистов - победителей международных конкурсов, которые исполнили произведения Баха, Каччини, Альбинони, Глюка, Вивальди, Cтраделлы, Манчини, Скрябина, Чайковского, Свиридова и других известных композиторов.
Фото: Евгений Евтюхов/пресс-служба Международной детской филармонии будущего / Филармонией юных талантов Фото: Евгений Евтюхов/пресс-служба Международной детской филармонии будущего / Филармонией юных талантов
Фото: Евгений Евтюхов/пресс-служба Международной детской филармонии будущего / Филармонией юных талантов

"Такие концерты сегодня особенно важны, так как дети сейчас оказались практически без живого общения. Юные артисты - в изоляции, без концертов и выступлений. Даже экзамены в музыкальных школах проходят онлайн. А ведь артистам, особенно юным, так важна именно сценическая практика. Поэтому сегодня выйти к публике, пусть и с такими жесткими ограничениями, как 25% от общей заполняемости зала - настоящее счастье!", - сказала "РГ" известная пианистка и художественный руководитель Башмет-центра Ксения Башмет.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Основатель и директор Международной детской филармонии / Филармонии юных талантов, президент Фонда "Небесный мост" Лада Меркулова добавила, что в этом году Рождественский фестиваль имеет особое значение. "Своим искусством мы отправляем в космос пожелания, чтобы эти тяжелые времена скорее прошли, дети вернулись к нормальной учёбе, а мы все - к нормальному живому общению. Мы желаем всем здоровья", - отметила она.

Концерт в Англиканском соборе стал поистине историческим. Впервые после 100-летнего молчания собор наполнился звуками настоящего большого духового органа. Этот орган был создан фирмой Rohlfing-Kreienbrink в 1790 году, прошел реставрацию в 1958 году и все это время находился в Германии. Лишь в 2016 году учредители Культурного благотворительного фонда "Небесный мост" приобрели этот уникальный инструмент для Англиканской церкви в Москве. На то, чтобы собрать и установить орган, понадобилось еще четыре года. За это время органу вернули его первоначальное барочное звучание. У него - 34 регистра и более 2500 труб.

И вот, накануне праздников, 20 декабря, в волшебной акустике настоящего английского собора XIX века большой орган вновь зазвучал. В исполнении Игоря Гольденберга, одного из лучших органистов Москвы зрители услышали музыку XVII - XVIII веков.

Среди участников Рождественского фестиваля лауреаты международных конкурсов Грант Башмет (скрипка), Ильяс Невретдинов (труба), Анастасия Рассказова (классический саксофон), Екатерина Найденова (флейта), Ника Ванн (вокал), Андрей Филонов (фортепиано) и многие другие.

Специальными гостями музыкального праздника стали камерный оркестр "Солисты Москвы", солист Лейпцигской оперы и приглашенный солист европейских театров Владимир Байков, композитор, основатель и руководитель московского джаз-проекта Ivanov Vibe Band Иннокентий Иванов и солист оркестра Большого театра, лауреат международных конкурсов Иван Кокорин (маримба).

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