В России получили свой композитный материал для самолетов МС-21

Российские производители научились создавать свой композитный материал, который будет использоваться на самолетах МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"ПД-14 - это более 60% российских компонентов. Мы начали загодя создавать у себя собственное производство волокна. В итоге мы получили свой композитный материал, который будет использоваться на МС-21", - сказал Денис Мантуров в интервью "РБК ТВ".

В базовой версии самолета используются американские двигатели PW1400.

Как ранее сообщала "РГ", на совершивший 15 декабря свой первый полет самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 могут устанавливаться только отечественные двигатели.

МС-21 - ближне- и среднемагистральный самолет. Его предполагается выпускать в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Серийное производство авиалайнера должно начаться в 2021 году. Первоначальный объем выпуска составит 36 самолетов в год, однако мощности сборочной линии позволяют нарастить его до 45 самолетов.