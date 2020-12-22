В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса

"Он был идентифицирован как вариант с множественными генетическими мутациями, в том числе в S-белке (спайковый белок), - пояснили "Российской газете" в российском представительстве ВОЗ. - Предварительные данные указывают на его более высокую трансмиссивность, однако на данном этапе недостаточно информации для того, чтобы четко определить, связан ли новый штамм с какими-либо изменениями в тяжести, реакции антител или эффективности вакцины".

ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование (определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК) вирусов SARS-CoV-2 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне, в частности, сообщать об обнаружении таких же вызывающих озабоченность мутаций.

В ВОЗ также напоминают, что нужно не забывать применять все базовые медико-санитарные и социальные меры, включая тестирование и отслеживание контрактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие, как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски, когда это необходимо.

Что касается решений о закрытии границ со странами, где выявлен новый штамм коронавируса, то в ВОЗ отмечают, что это относится к компетенции национальных властей страны. "Однако ВОЗ уже рекомендовала осуществлять только "необходимые путешествия", это важно для дальнейшего содействия в прерывании всех вариантов COVID-19", - пояснили в организации. ВОЗ также просит все страны обновить систему ММСП (Международных медико-санитарных правил) с учетом недавно введенных ограничений, которые оказывают значительное влияние на международные поездки, а также на продолжительность этих мер.