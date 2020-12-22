В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса

Новости

Ученые: Значение новой мутации COVID в Великобритании пока неясно 13:15
Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США 13:12
МЧС: В этом году спасено более 100 тысяч человек 13:12
Жителей оповестят о новых управляющих компаниях 13:03
Умерла заразившаяся COVID-19 певица и актриса Кей Ти Ослин 13:02
Каррера будет уволен из греческого АЕКа 13:01
Осужден участник банды Басаева, напавшей на Буденновск в 1995 году 13:00
СК Петербурга назвал причину смерти биолога Александра Каганского 12:42
В ВОЗ обсудят ситуацию с "британским" штаммом коронавируса 12:41
Сенатор: Вводить отдельную статью за "травлю в Сети" нецелесообразно 12:40
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство 12:15
"Союзмультфильм" продал "Простоквашино" китайцам 12:14
В Германии запретят использовать в выпечке древесную муку 12:13
Лукашенко подтвердил, что население страны будет обеспечено вакциной 12:10
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 12:07
В Колумбии не будут вакцинировать нелегалов 11:57
В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ 11:48
Сенатор оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты 11:46
Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 12:31
Рубрика: Общество

В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Всемирная организация здравоохранения уже располагает определенной информацией о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Британии, Австралии и Европе.
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham

"Он был идентифицирован как вариант с множественными генетическими мутациями, в том числе в S-белке (спайковый белок), - пояснили "Российской газете" в российском представительстве ВОЗ. - Предварительные данные указывают на его более высокую трансмиссивность, однако на данном этапе недостаточно информации для того, чтобы четко определить, связан ли новый штамм с какими-либо изменениями в тяжести, реакции антител или эффективности вакцины".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Роспотребнадзор: Выявленные мутации COVID-19 не повлияют на клиническую картину

ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование (определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК) вирусов SARS-CoV-2 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне, в частности, сообщать об обнаружении таких же вызывающих озабоченность мутаций.

В ВОЗ также напоминают, что нужно не забывать применять все базовые медико-санитарные и социальные меры, включая тестирование и отслеживание контрактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие, как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски, когда это необходимо.

Что касается решений о закрытии границ со странами, где выявлен новый штамм коронавируса, то в ВОЗ отмечают, что это относится к компетенции национальных властей страны. "Однако ВОЗ уже рекомендовала осуществлять только "необходимые путешествия", это важно для дальнейшего содействия в прерывании всех вариантов COVID-19", - пояснили в организации. ВОЗ также просит все страны обновить систему ММСП (Международных медико-санитарных правил) с учетом недавно введенных ограничений, которые оказывают значительное влияние на международные поездки, а также на продолжительность этих мер.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
Принят закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб
В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации