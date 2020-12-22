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22.12.2020 15:37
Рубрика: Видео

Видео: полицейский запрыгнул в окно катящегося под уклон авто

Текст: Вадим Давыденко

Разве можно парковать машину на уклоне, пусть и на небольшом, не поставив ее на ручной тормоз? Конечно же, нет. Кроме тех случаев, когда вы - девушка, недавно отучившаяся в автошколе и севшая за руль машины Да еще и поглощенная с головой важным телефонным разговором.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Судя по этому видео, молодая китаянка заглушила двигатель машины и вышла из салона, забыв обо всем вокруг, занятая только разговором по телефону. Заметила, что машина мягко покатилась на проезжую часть и вот-вот врежется в проезжающее мимо такси. Попыталась остановить своими силами, вцепившись в кузов, но, как оказалась, для этого нужна другая весовая категория...

И вот когда она уже смирилась с неизбежностью аварии, на помощь попавшей в беду девушке пришел супергерой в форме сотрудника дорожной полиции. Быстро поняв, в чем дело, молодой человек запрыгнул в окно машины (поглощенная в телефонный разговор девушка не только не поставила на ручник, но и дверь, оказывается, не закрыла!), дотянулся до ручника и остановил машину в полуметре от будущего ДТП. Честь и хвала его ловкости и сообразительности.

А девушке стоило бы еще разочек прослушать курс в автошколе, хотя бы ту часть, что о правилах парковки.

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#видео #авто