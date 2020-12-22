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22.12.2020 09:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель утопил Nissan при спуске катера на воду

Текст: Вадим Давыденко

Спуск яхты с автоприцепа на воду порой напоминает "дружную" работу лебедя, рака и щуки из сказки Крылова. Несогласованность действий тех, кто еще на суше, и тех, кто уже в воде, часто приводит к тому, что водному транспорту ломают мачты, борта и винты, а сухопутный транспорт камнем идет ко дну.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Владелец Nissan Armada попытался в одиночку спустить катер на воду, а эта работа, как показала практика, требует, как минимум, четырех рабочих рук и двух здраво рассуждающих голов.

Наш герой сдал на машине задом так, что прицеп полностью ушел под воду, вышел из салона, чтобы отцепить его, но, похоже, забыл поставить машину на ручной тормоз. Nissan постоял немного на склоне, а потом покатился вниз, вслед за медленно сползающим в реку катером.

Да так лихо покатился, что налетел задним стеклом на нос катера и, повиснув на остром носу, оправился в первое своей жизни плавание, то ли речное, то ли подводное. Интересно, что скажет по этому поводу страховая компания?

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#видео #авто