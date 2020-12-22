ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус

ВОЗ выразила озабоченность по поводу сообщений о снижении эффективности ПЦР-анализов, нацеленных на выявление S-белка вируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в распространенном сегодня официальном сообщении.

"Лабораториям, использующим коммерческие наборы ПЦР, для которых целевые вирусные гены четко не идентифицированы в инструкциях производителя, рекомендуется обратиться к производителю за дополнительной информацией. Лаборатории, использующие внутренние ПЦР-анализы, нацеленные на S-ген вируса, также должны быть осведомлены об этой потенциальной проблеме", - говорится в сообщении ВОЗ.

О причинах, повлиявших на ПЦР-тестирования, в сообщении речи не идет. Тем не менее, ВОЗ рекомендует при диагностике коронавирусной инфекции использовать "различные параллельные или мультиплексные анализы, нацеленные на различные участки генома вируса, чтобы позволить обнаружить потенциальные возникающие варианты". Таким образом, можно сделать вывод, что точность результатов тестирования может снижаться по мере накопления изменений генного состава SARS-CoV-2.

Сегодня ВОЗ проводит совещание с участием международных экспертов, чтобы обсудить ситуацию с мутирующим вирусом. Поводом стало обнаружение в Великобритании измененного штамма SARS-CoV-2, который, по мнению британских специалистов, показал более высокую контагиозность.