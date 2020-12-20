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Рубрика: В мире

ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает тесный контакт с властями Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном на странице организации в Twitter.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Отмечается, что британские власти делятся со специалистами информацией, результатами анализов и текущих исследований. "Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальные данные по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях", - цитирует ТАСС сообщение ВОЗ.

Напомним, главный врач Англии Крис Уитти в субботу вечером объявил о том, что в Британии выявлен новый вариант коронавируса. По его словам, пока "нет доказательств", позволяющих предположить, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание, большее количество госпитализаций или влияет на лечение коронавируса и реакцию на вакцину. Однако, по оценкам медицинских экспертов, новый вариант может быть на 70% более передаваемым от человека к человеку, чем исходный штамм болезни.

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