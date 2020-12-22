Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет

Коронавирусная инфекция будет мутировать и через пять-семь лет станет более заразной, но при этом будет вызывать меньше осложнений.

Как заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, вирусы постоянно мутируют и коронавирус не исключение. Хотя мутации не такие значительные в плане изменения его генома, но они меняют свойства вируса. Ведь вирусу нужно выжить во внешней среде и потому он не убивает хозяина. "Со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", - рассказал эксперт. По его словам, подобная ситуация происходит в Великобритании, где коронавирус "контактнее на 70 процентов, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет".