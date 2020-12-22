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22.12.2020 06:06
Рубрика: Общество

Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет

Текст: Николай Грищенко

Коронавирусная инфекция будет мутировать и через пять-семь лет станет более заразной, но при этом будет вызывать меньше осложнений.

Фото: Istock
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Как заявил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков, вирусы постоянно мутируют и коронавирус не исключение. Хотя мутации не такие значительные в плане изменения его генома, но они меняют свойства вируса. Ведь вирусу нужно выжить во внешней среде и потому он не убивает хозяина. "Со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", - рассказал эксперт. По его словам, подобная ситуация происходит в Великобритании, где коронавирус "контактнее на 70 процентов, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет".

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