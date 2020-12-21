Новости

Латвия и Финляндия прервали международное сообщение с Великобританией 03:36
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность 03:31
Для въезда в Сербию теперь нужен тест на коронавирус 03:16
Британский кабмин соберется на экстренное заседание из-за мутации коронавируса 02:53
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии 02:41
"Необходимые" работники попали во вторую волну вакцинации в США 02:21
Новый штамм коронавируса добрался до Австралии 02:20
Сатурн и Юпитер соединятся на небе впервые за 794 года 01:58
Власти Марокко приостановили авиасообщение с Великобританией 01:45
Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации коронавируса 00:50
Турция приостановила авиасообщение с четырьмя странами из-за COVID-19 00:46
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум 00:03
Италия прекратила авиасообщение с Великобританией до 6 января 20.12.2020
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 20.12.2020
Вильфанд рассказал, какой бывает погода в Москве на Новый год 20.12.2020
Выявленный британскими врачами штамм коронавируса обнаружили в Италии 20.12.2020
В Петербурге убит известный биолог Александр Каганский 20.12.2020
Германия закрыла авиасообщение с Великобританией 20.12.2020
В Москве ликвидирован пожар в промзоне в Строгино 20.12.2020
В Москве загорелись склады с красками 20.12.2020
В ВС вылечили от коронавируса свыше 22 тысячи военнослужащих 20.12.2020
Смольный опроверг данные о 27 свободных койках для пациентов с COVID-19 20.12.2020
Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании 20.12.2020
Видео: 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха 20.12.2020
В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19 20.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
21.12.2020 03:31
Рубрика: В мире

В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность

Фото: AFP/Niklas HALLE'N Фото: AFP/Niklas HALLE'N
Фото: AFP/Niklas HALLE'N

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не отмечает какого-либо воздействия новой мутации коронавируса на летальность. Об этом в воскресенье заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

Фото: TOBY MELVILLE / POOL / AFP
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса

По ее словам, вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного. Для того, чтобы точно выяснить, меняется ли воздействие вируса на человека, специалистам необходимы дополнительные лабораторные исследования. "В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса", - цитирует ТАСС эксперта.

Бриан сообщила, что, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, то в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека. "Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция", - подчеркнула она.

Представитель ВОЗ также призвала не паниковать. Науке известно, что чем больше случаев передачи какого-либо вируса происходит, тем больше вероятность его модификации, рассказала Британ. Она также назвала принятые в Великобритании меры правильными и выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации.

Ранее, комментируя выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса, в ВОЗ сообщили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями. В организации пообещали сообщать государствам-членам и общественности все актуальные данные по мере узнавания характеристик этого варианта вируса и любых его последствий.

Британский кабмин соберется на экстренное заседание из-за мутации коронавируса
В мире Европа Великобритания Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Новый штамм коронавируса добрался до Австралии
В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум
Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек