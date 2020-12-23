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23.12.2020 10:32
Рубрика: Легковые авто

Что поможет быстро прогреть автомобиль в мороз

Текст: Майя Бирюкова
Автомобильная печка далеко не сразу нагревает салон в мороз, поскольку берет тепло от антифриза, который, в свою очередь, получает его от двигателя. Еще медленнее работает печка на турбированном моторе с малым объемом и высоким КПД. Есть устройства, который помогают сделать температуру в машине комфортной гораздо быстрее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Есть два типа таких приборов - воздушные и жидкостные. Первую разновидность водители называют "фенами". Воздух циркулирует через нагревательный элемент и заполняет салон. Работать устройство может и от электричества, и от специальной горелки.

Фото: iStock
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Чаще всего, "фены" ставятся на грузовики и автобусы, где нужно прогреть большой объем воздуха как можно быстрее. Часто их можно видеть на автомобилях с дизельными двигателями.

Среди достоинств "фена" можно перечислить высокий КПД, небольшое потребление топлива, быстрый нагрев при холодном двигателе, возможность работать автономно, пишет aif.ru.

Главный минус подобных устройств - они довольно быстро сжигают кислород и сушат воздух, поэтому без проветривания не обойтись. Также "фен" нес может прогреть мотор и трансмиссию. В легковых автомобилях закрепить его не получится, поскольку свободного пространства в салоне не так много.

Жидкостные нагреватели, вне зависимости от марки, получили в народе ходовое название "вебасто". В отличие от "фенов", эти устройства способны прогреть дополнительно и двигатель, поскольку монтируются прямо в моторный отсек. Подобные нагреватели более безопасны, поскольку продукты сгорания не попадают в салон, а тепло передается за счет нагретого антифриза.

"Вебасто" может управляться дистанционно, с мобильного телефона. Правда, для этого нужен хороший заряд аккумулятора.

Среди минусов жидкостных нагревателей - высокая стоимость и сложность монтажа на ряде автомобилей. Отопитель не рекомендуется использовать в закрытых помещениях, ему нужна вентиляция.

#авто