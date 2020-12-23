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23.12.2020 15:45
Рубрика: Власть

Для раздельного сбора мусора в России оборудованы 80 тысяч площадок

Текст: Алексей Дуэль
Работа по внедрению раздельного сбора мусора уже идет в 71 регионе России, по состоянию на декабрь в стране оборудованы 80 тысяч контейнерных площадок для раздельного накопления разных видов отходов. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко доложила на заседании Госсовета. Эти и другие работы проводятся в рамках достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" по направлению "Экология", отметила Виктория Абрамченко.

"Мы провели большую работу с регионами и рабочей группой Госсовета по подготовке мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития в сфере экологии, - сообщила вице-премьер. - Декомпозировали показатели во времени и по регионам. Утвердили методики их расчета".

Фото: Александр Корольков/РГ
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В части создания устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами Виктория Абрамченко выделила в качестве ключевых элементов раздельный сбор мусора, наличие необходимых мощностей по его сортировке и утилизации и создание современных полигонов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства. Кроме того, необходимо ввести инструменты расширенной ответственности производителей и экспортеров, а также наладить оборот вторичных материальных ресурсов, добавила вице-премьер.

"В 2020 году охват населения услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами уже увеличился до 93%, - констатировала Виктория Абрамченко. - В субъектах работают 176 региональных операторов. В этом непростом году большинству региональных операторов потребовалась помощь. Правительство на эти цели направило около 9 млрд рублей. Тем самым мы не допустили массовых банкротств региональных операторов и не остановили оказание услуги населению".

В рамках реализации дорожной карты по раздельному сбору мусора, утвержденной правительством, и единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов до всех регионов были доведены рекомендации по осуществлению раздельного их накопления и сбора, уточнила Виктория Абрамченко. По ее словам, в 2021 году будут подведены итоги эксперимента по развитию сети фандоматов для приема потребительской упаковки.

"Раздельный сбор мусора уже внедряется в населенных пунктах в 71 субъекте, по состоянию на декабрь в стране насчитывается почти 80 тысяч контейнерных площадок, обустроенных для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, - сказала вице-премьер. - Дорожной картой, утвержденной правительством, предусмотрено, что раздельный сбор будет внедрен по всем населенным пунктам, численностью свыше 100 тысяч человек".

Фото: Александр Корольков
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Повсеместный переход на раздельный сбор мусора приведет к увеличению извлекаемых полезных фракций и уменьшению объема отходов, направляемых на полигоны, заверила Виктория Абрамченко.

Власть Работа власти Общество Экология Правительство Вице-премьеры Президент Государственный Совет "Мусорная" реформа

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