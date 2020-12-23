Для раздельного сбора мусора в России оборудованы 80 тысяч площадок

"Мы провели большую работу с регионами и рабочей группой Госсовета по подготовке мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития в сфере экологии, - сообщила вице-премьер. - Декомпозировали показатели во времени и по регионам. Утвердили методики их расчета".

В части создания устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами Виктория Абрамченко выделила в качестве ключевых элементов раздельный сбор мусора, наличие необходимых мощностей по его сортировке и утилизации и создание современных полигонов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства. Кроме того, необходимо ввести инструменты расширенной ответственности производителей и экспортеров, а также наладить оборот вторичных материальных ресурсов, добавила вице-премьер.

"В 2020 году охват населения услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами уже увеличился до 93%, - констатировала Виктория Абрамченко. - В субъектах работают 176 региональных операторов. В этом непростом году большинству региональных операторов потребовалась помощь. Правительство на эти цели направило около 9 млрд рублей. Тем самым мы не допустили массовых банкротств региональных операторов и не остановили оказание услуги населению".

В рамках реализации дорожной карты по раздельному сбору мусора, утвержденной правительством, и единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов до всех регионов были доведены рекомендации по осуществлению раздельного их накопления и сбора, уточнила Виктория Абрамченко. По ее словам, в 2021 году будут подведены итоги эксперимента по развитию сети фандоматов для приема потребительской упаковки.

"Раздельный сбор мусора уже внедряется в населенных пунктах в 71 субъекте, по состоянию на декабрь в стране насчитывается почти 80 тысяч контейнерных площадок, обустроенных для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, - сказала вице-премьер. - Дорожной картой, утвержденной правительством, предусмотрено, что раздельный сбор будет внедрен по всем населенным пунктам, численностью свыше 100 тысяч человек".

Повсеместный переход на раздельный сбор мусора приведет к увеличению извлекаемых полезных фракций и уменьшению объема отходов, направляемых на полигоны, заверила Виктория Абрамченко.