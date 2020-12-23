В среду, 23 декабря, президент России Владимир Путин проводит совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

Как ранее заявил помощник главы государства Игорь Левитин, в рамках заседания будет обсуждаться вопрос о национальных целях и развитии РФ до 2030 года.

Напомним, в начале нынешней недели Владимир Путин утвердил состав Госсовета. В него вошли более 100 человек, включая премьер-министра и глав всех российских регионов. Кроме того, будут созданы Комиссии по отдельным направлениям, в том числе по вопросам здравоохранения и цифровой экономики.