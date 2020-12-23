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23.12.2020 04:23
Рубрика: Общество

Поможем Злате вместе

Российская газета - Неделя № 290(8344)
"РГ" продолжает следить за судьбой семьи незрячих астраханцев Русаковых, рассказанной в "РГ - Неделе" 9 декабря ("В Злате счастье").
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Сейчас главное внимание уделяется восстановлению зрения у маленькой Златы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Только что малышка прошла обследование в МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова. Злате Русаковой предстоит долгое лечение. Есть надежда, что она будет видеть. Но процесс восстановления зрения длительный и недешевый. И мы по-прежнему надеемся на вашу поддержку этой семьи. Для тех, кто хочет помочь семье Русаковых, напоминаем их банковские реквизиты.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Получатель: РУСАКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

Счет получателя: 40817810305000660674

Банк получателя: АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8625 ПАО СБЕРБАНК

ИНН Банка получателя: 7707083893 БИК Банка получателя: 041203602

Корреспондентский счет: 30101810500000000602

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка): 5486250181

Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Адмиралтейская, д. 15

РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Получатель: RUSAKOV VYACHESLAV ALEKSEEVICH

Счет получателя: 40817810305000660674

Наименование банка получателя и адрес: SBERBANK (POVOLZHKY HEAD OFFICE) SAMARA RUSSIAN FEDERATION

SWIFT-code: SABRRUMMSEI

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка): 5486250181

Телефон для связи: +7-903-439-70-29.

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