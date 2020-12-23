Сейчас главное внимание уделяется восстановлению зрения у маленькой Златы.
Только что малышка прошла обследование в МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова. Злате Русаковой предстоит долгое лечение. Есть надежда, что она будет видеть. Но процесс восстановления зрения длительный и недешевый. И мы по-прежнему надеемся на вашу поддержку этой семьи. Для тех, кто хочет помочь семье Русаковых, напоминаем их банковские реквизиты.
Получатель: РУСАКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Счет получателя: 40817810305000660674
Банк получателя: АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8625 ПАО СБЕРБАНК
ИНН Банка получателя: 7707083893 БИК Банка получателя: 041203602
Корреспондентский счет: 30101810500000000602
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка): 5486250181
Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Адмиралтейская, д. 15
Получатель: RUSAKOV VYACHESLAV ALEKSEEVICH
Счет получателя: 40817810305000660674
Наименование банка получателя и адрес: SBERBANK (POVOLZHKY HEAD OFFICE) SAMARA RUSSIAN FEDERATION
SWIFT-code: SABRRUMMSEI
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка): 5486250181
Телефон для связи: +7-903-439-70-29.