Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании

Власти Филиппин вводят запрет на прием авиарейсов из Великобритании. Причиной такого решения стало распространение в королевстве нового штамма коронавируса.

Во вторник вечером президент Родриго Дутерте утвердил запрет, который будет действовать с 24 декабря и до 31 декабря 2020 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Rappler. Ограничение на въезд распространяется на транзитных пассажиров и тех, кто побывал в Великобритании за 14 дней до прибытия на Филиппины.

Путешественники из Великобритании, прибывшие до 24 декабря, обязаны находится на 14-дневном карантине независимо от результатов ПЦР-теста.

Напомним, 14 декабря власти Великобритании сообщили ВОЗ о новом измененном штамме. Первоначальный анализ показал, что этот вариант вируса может более легко распространяться между людьми. Что касается его патогенности, а также течения COVID-19 при заражении именно этим штаммом, в ВОЗ отметили, что "продолжаются исследования, чтобы определить, связан ли этот вариант с какими-либо изменениями в тяжести симптомов, реакции на антитела или эффективности вакцины".