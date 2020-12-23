"Фиорентина" в гостях разгромила "Ювентус" в чемпионате Италии

"Фиорентина" в Турине разгромила "Ювентус". В воротах хозяев побывали три безответных мяча.

Вторник стал далеко не самым радостным днем для "Ювентуса" и всех его болельщиков. Сначала была отменена техническая победа над "Наполи" и назначена переигровка, следом команда получила звонкую оплеуху от находящейся почти на дне таблицы "Фиорентины".

"Ювентус" подошел к этому матчу без поражений в чемпионате. У соперника туринцев дела идут просто ужасно. Команда осела в нижней части таблицы, а на выручку был вызван опытный тренер Чезаре Пранделли.

В дебюте оборона "Ювентуса" прозевала Душана Влаховича, который, убежав на рандеву с вратарем, хладнокровно переправил мяч в сетку. На этом беды туринцев не закончились. На 18-й минуте матча Хуан Куадрадо в подкате сыграл очень грубо и при помощи VAR получил заслуженную красную карточку.

Оставшись вдесятером, туринцы стали привлекать внимание арбитра частыми падениями в штрафной гостей, однако тот игнорировал звезд "Ювентуса". Во втором тайме Алекс Сандро на 76-й минуте поразил собственные ворота, а на 81-й минуте третий мяч в ворота туринцев влетел от защитника "Фиорентины" Мартина Касареса.

"Ювентус" остался на четвертой строчке в таблице с 24 набранными очками, "Фиорентина" с 14 баллами - на 15 месте.