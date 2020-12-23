Граждане получат бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, открывающую гражданам бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в Сети. Это значит, что, даже если на счете ниже нуля, человек сможет подключиться к порталу госуслуг или другим нужным ресурсам.

Список социально значимых ресурсов утверждается отдельно. При этом в него войдут не только государственные сайты. Это могут быть крупные СМИ, соцсети, ресурсы нотариата и т.п.

Подобные изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме", - пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он отметил, что такие форматы взаимодействия власти и граждан особенно актуальны в случае экстренных ситуаций, например, введения ограничительных мер во время пандемии. Проще решить важные вопросы станет и жителям отдаленных районов. Напомним, с 1 апреля на территории России заработал проект "Доступный интернет", который предусматривает бесплатный доступ к ряду "социально значимых" сервисов "Рунета". Но пока это эксперимент, в нем добровольно участвуют ряд сотовых операторов.

У гражданина, желающего пользоваться бесплатным доступом к значимым сайтам, должен быть действующий договор с оператором - участником эксперимента. Пользователям разрешается использовать бесплатные интернет-ресурсы только в личных целях, а не для осуществления предпринимательской деятельности.

Для того чтобы временное стало постоянным, необходимо внести специальные поправки в закон. Инициатива обяжет и операторов, и провайдеров бесплатно открывать на телефонах граждан такие сайты.

Как рассказывают эксперты, очень важна и востребована информация публичных реестров, и сервисов Единой информационной системы нотариата, которые находятся на портале Федеральной нотариальной палаты.

С помощью сервиса проверки доверенностей можно за считаные минуты определить, являются ли реквизиты доверенности подлинными, а также не истек ли срок действия документа.

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества позволяет проверить автомобиль, не находится ли он в залоге.

В свою очередь, реестр наследственных дел позволяет дистанционно и достоверно узнать, у какого нотариуса находится то или иное наследственное дело. Таким образом, у граждан исчезла необходимость разыскивать нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя.

Теперь достаточно указать ФИО наследодателя и, если известно, его дату рождения и дату смерти, после чего система выдаст контактные данные нотариуса, ведущего наследственное дело. По данным статистики, свыше 4,5 тысячи россиян ежедневно пользуются онлайн-услугой по поиску наследственных дел.

Даже если на счете ниже нуля, человек сможет подключиться к порталу госуслуг или другим нужным ресурсам

"Мы понимаем, что электронный нотариат - это наше будущее. При, конечно же, сохранении базовых принципов проверки соответствия воли и волеизъявления заявителя, разъяснении последствий его действий. Эту функцию не выполнит ни одна программа, это задача нотариуса. И вот эту базовую функцию должны обслуживать существующие и новые цифровые инструменты, которые мы сейчас создаем", - отметил президент ФНП Константин Корсик.