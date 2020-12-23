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23.12.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

Hyundai прекратила поставки автомобилей в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai Фото: Пресс-служба Hyundai
Фото: Пресс-служба Hyundai

В связи с приближающимися новогодними праздниками компания Hyundai сделала объявление о прекращении поставок новых автомобилей. Возобновление планируется в январе 2021 года.

Фото: Роспатент
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"В связи с приближающимися новогодними нерабочими праздничными днями поставки автомобилей приостанавливаются и будут возобновлены 11.01.2021 г., - говорится на сайте онлайн-шоурума Hyundai. - С 22 декабря будет недоступно оформление покупки автомобиля в кредит - услуга будет возобновлена после 11.01.2021 г.".

Для покупки через онлайн-сервис предложено несколько версий Hyundai Tucson, остальные позиции модельного ряда марки являются неактивными.

Скорее всего, компания готовится таким образом к традиционному повышению цен в январе 2021 года.

При этом к приобретению доступен любой Hyundai при условии полной его оплаты банковской картой онлайн в личном кабинете. В таком случае стоимость автомобиля не подвергнется корректировкам.

#Hyundai