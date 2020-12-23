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23.12.2020 17:18
Рубрика: Digital

Как нововведения Telegram отразятся на владельцах каналов

Текст: Иван Черноусов
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о том, что с 2021 года мессенджер будет монетизироваться через рекламную платформу для каналов внутри приложения. О том, что изменится для владельцев таких сообществ, "РГ" рассказали эксперты отрасли.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Площадка предложит авторам каналов некую собственную рекламную платформу и предоставит какие-то дополнительные бизнес-функции для ведения и модерации каналов и групп, - говорит Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА". - А дальше все зависит от реализации и конкретных решений".

Фото: istock
Павел Дуров рассказал, какие функции Telegram станут платными

По ее словам, средняя стоимость рекламного объявления в канале на 1000 человек стоит 300-500 рублей, канал от 10 000 подписчиков берет - 2000-10000 рублей за пост. "Заработок здесь сильно зависит от специфики и частотности интеграций, о серьезном заработке можно вести речь, говоря о каналах, которые насчитывают 100 000 подписчиков и более, здесь стоимость размещения начинается сейчас от 70 000 и может достигать 500 000 и выше за один рекламный пост, а таких постов в неделю может выйти несколько, что в пересчете принесет админу или админам канала доход, исчисляемый миллионами рублей в месяц. Скорее всего, именно каналы с количеством пользователей от 100 тысяч и выше интересны Павлу Дурову и его команде", - резюмирует она.

Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner считает, что собственная рекламная платформа защитит интересы рекламодателей, но это может повлиять на снижение доходов Telegram-каналов. "Поэтому от нативной рекламы авторы не откажутся. Предполагаю, что площадка будет работать по принципу подключения партнерской программы на YouTube", - говорит он.

В социальной сети "ВКонтакте", которая также была запущена Павлом Дуровым, существовала официальная биржа рекламы в пабликах, добавляет основатель Telegram-канала о венчурном бизнесе и стартапах "Русский Венчур" Даниил Пленин: "Поэтому вполне ожидаемо рано или поздно увидеть похожий инструмент и в Telegram. Cаму идею создания такого инструмента можно только приветствовать. Официальная рекламная платформа Telegram сможет частично вывести рынок объявлений в каналах из серой зоны. Такая платформа удобна рекламодателям, которым будет проще закупать рекламу через автоматически настроенный инструмент, чем самостоятельно или через посредников. Рекламодатели станут более защищенными от мошенничества, платформа решит вопрос с закрывающими документами при покупке рекламы. Удобный и эффективный инструмент будет способствовать приросту рекламодателей".

Фото: telegram
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Введение монетизации сделает Дурова одним из самых богатых людей в мире, резюмирует Антон Петухов, CEO аналитической компании BloggerBase и CVO агентства influencer-маркетинга Woombat. "Но интересно то, что финансы у него не в приоритете, а за счет этого Telegram станет мощной площадкой. Там, где есть аудитория, есть спрос, а значит должен быть товар, который его закрывает".

Эксперт считает, что Дуров задал рынку тренд шифрования, функциональности. Он инвестирует в продукт, который больше, чем бизнес. Это миссия для него и целая экосистема для многих из нас. "Многие, как и я, готовы платить деньги за то, что Дуров делал для нас столько времени, не предавал себя и свою аудиторию, поэтому не будет критических последствий, введение отразится положительно. Я полагаю, что у него есть план, как оставить удовлетворенными всех участников маркетинга", - заключает Петухов.

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