Kia сертифицировала в России обновленный Stinger

Компания Kia объявила о том, что обновленный Stinger сертифицирован в России - автомобиль получил "Одобрение типа транспортного средства".

На российском рынке фастбек будет продаваться с двумя моторами: это 2.0 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 197 л. с. и 247 л. с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 353 Н*м) и 3.3 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 370 л. с. (максимальный крутящий момент - 510 Н*м).

Все двигатели агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль будет доступен с системой динамического полного привода, получившей с обновлением ряд усовершенствований, и приводом на заднюю ось.

Список обновлений Kia Stinger включает новую светодиодную оптику и "поворотники", увеличенный диффузор и широкие выхлопные патрубки, а также колесные диски на 18 и 19 дюймов в новом дизайне.

Салон получил отделку карбоном, алюминием и кожей Nappa. Внутри также теперь есть 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы и подсветка с 64 вариантами свечения.

Обновленный Stinger дебютирует в России в 2021 году. Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях и ценах будет представлена позднее.