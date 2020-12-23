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23.12.2020 16:21
Рубрика: Спорт

Криштиану Роналду подвел итоги года

Текст: Максим Домчев

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал разгромное поражение от "Фиорентины" в матче 14-го тура чемпионата Италии и подвел итоги уходящего года.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС
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Встреча команд состоялась во вторник в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу флорентийского клуба.

"Во вторник плохими игрой и результатом мы завершили 2020 год. Он был особенным во многих аспектах. Пустые стадионы, протоколы COVID-19, отложенные матчи, длинные паузы и очень плотный календарь. Но это не может служить нам оправданием. Мы - "Ювентус", и мы просто не можем ничего принять, кроме как превосходство на поле", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Португалец также выразил надежду на то, что небольшой перерыв поможет "Ювентусу" стать сильнее. "Верьте в нас, доверяйте нашей команде, и мы не подведем" - пообещал он.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

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