Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США

Российская сторона не оставит без ответа новые американские санкции. Выводы, которые сделает Москва, коснутся всего комплекса отношений с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.

По его словам, новые ограничения не стали большим сюрпризом. "США давно проводят враждебную политику в отношении нашей страны. Конечно же, ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности или асимметричности, но мы будем делать и дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений", - отметил Лавров, добавив, что США доказали свою "полную ненадежность как партнеров".

По его мнению, действия Вашингтона отражают стратегическую линию Соединенных Штатов на то, чтобы попытаться ослабить конкурентов на мировых рынках. Это является грубейшим нарушением норм Всемирной торговой организации.

"Очередное откровенное игнорирование норм международного права лишний раз подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным", - отметил глава МИД РФ, добавив, что "наши европейские партнеры" должны это понимать, ведь однажды это может обернуться и против них.

Лавров также обратил внимание, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей. "Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел и искренне заинтересовано в том, чтобы эта тенденция была остановлена и мы бы вернулись к нормальным, основанным на взаимной выгоде экономическим отношениям", - отметил министр.

Напомним, ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, в отношении которых водятся ограничения. В список попали Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.