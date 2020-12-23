Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

Футболист "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в игре 15-го тура чемпионата Испании на выезде против "Вальядолида" (3:0).

Этот гол стал 644-м для Месси в стане каталонцев. Таким образом, он побил рекорд "Короля футбола" Пеле по мячам в составе одной команды. Пеле отличился 643 раза за "Сантос", за который он выступал с 1956 по 1974 год. Лионель же играет за "сине-гранатовых" с 2003 года.

- Когда только начинал карьеру, никогда бы не подумал, что буду устанавливать такие достижения. А тем более, что побью рекорд Пеле, - написал у себя в "Инстаграме" Месси.

Похвалил своего подопечного главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. "Я много раз говорил это и готов повторить: Лео счастлив. Он очень важен для команды с учетом его креативности. Это можно видеть, когда его окружают сильные футболисты", - подчеркнул Куман.