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23.12.2020 08:11
Рубрика: Спорт

Месси не ожидал превзойти рекорд Пеле

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/J.J. Guillen Фото: EPA-EFE/J.J. Guillen
Фото: EPA-EFE/J.J. Guillen

Аргентинский футболист Лионель Месси прокомментировал установленный рекорд по голам за один клуб.

Фото: Reuters
Месси получил приз как лучший бомбардир чемпионата Испании

Месси стал автором гола в ворота "Вальядолида" в матче чемпионата Испании, который стал 644-м в карьере за "Барселону". Предыдущий рекорд по голам за один клуб в карьере принадлежал легендарному бразильцу Пеле, который выступая за "Сантос" отличился 643 раза.

После матча Месси признался, что не задумывался о рекордах.

"Когда я начал играть в футбол, я никогда не думал, что побью какие-либо рекорды. И тем более тот, который я установил сегодня, ранее принадлежавший Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех тех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю", - написал Месси в Instagram.

Спорт Футбол Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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