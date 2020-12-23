Месси не ожидал превзойти рекорд Пеле

Аргентинский футболист Лионель Месси прокомментировал установленный рекорд по голам за один клуб.

Месси стал автором гола в ворота "Вальядолида" в матче чемпионата Испании, который стал 644-м в карьере за "Барселону". Предыдущий рекорд по голам за один клуб в карьере принадлежал легендарному бразильцу Пеле, который выступая за "Сантос" отличился 643 раза.

После матча Месси признался, что не задумывался о рекордах.

"Когда я начал играть в футбол, я никогда не думал, что побью какие-либо рекорды. И тем более тот, который я установил сегодня, ранее принадлежавший Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех тех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю", - написал Месси в Instagram.