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23.12.2020 01:42
Рубрика: Спорт

Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

Текст: Максим Домчев
Капитан "Барселоны" Лионель Месси, забив мяч в ворота "Вальядолида", превзошел рекорд легендарного Пеле по голам за один клуб.
Фото: REUTERS/JUAN MEDINA Фото: REUTERS/JUAN MEDINA
Фото: REUTERS/JUAN MEDINA

Во вторник в чемпионате Испании "Барселона" в гостях встречалась с клубом "Вальядолид". Внешне ничем не примечательный матч мог принести новый рекорд.

Фото: AFP/LLUIS GENE
Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда

После субботнего матча против "Валенсии", в котором Месси забил 643-й в карьере гол за каталонский клуб, он повторил рекорд легенды мирового футбола Пеле. Во вторник Месси переписал рекорд. Во втором тайме при счете 2:0 в пользу "Барселоны" он поразил ворота "Вальядолида", отличившись в 644-й раз.

Причем затратил аргентинец на это 16 лет, тогда как Пеле достиг этой отметки по итогам 17 лет в составе "Сантоса".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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