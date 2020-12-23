Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб

Во вторник в чемпионате Испании "Барселона" в гостях встречалась с клубом "Вальядолид". Внешне ничем не примечательный матч мог принести новый рекорд.

После субботнего матча против "Валенсии", в котором Месси забил 643-й в карьере гол за каталонский клуб, он повторил рекорд легенды мирового футбола Пеле. Во вторник Месси переписал рекорд. Во втором тайме при счете 2:0 в пользу "Барселоны" он поразил ворота "Вальядолида", отличившись в 644-й раз.

Причем затратил аргентинец на это 16 лет, тогда как Пеле достиг этой отметки по итогам 17 лет в составе "Сантоса".