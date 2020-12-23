Маск рассказал о предложении к Apple купить Tesla

На фоне сообщений о том, что Apple может представить свой электромобиль к 2024 году, основатель Tesla Илон Маск заявил, что в трудные времена предлагал главе компании Apple обсудить возможность покупки своей компании. Об этом американский предприниматель написал в Twitter.

"Тим Кук интереса не проявил. Встреча не состоялась. Разговор пришелся на сложный период работы над программой Model 3. Тогда Tesla могла достаться Apple за одну десятую ее текущей стоимости", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ориентированный на массовый рынок седан Model 3 Маск презентовал в конце марта 2016 года, серийное производство началось в 2017-м. И компания первоначально испытывала трудности с наращиванием объемов выпуска машин. Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. Начинала компания с производства электромобилей, позже стала производить энергонакопительные системы. Чистая прибыль Tesla по итогам третьего квартала 2020 года выросла в 2,3 раза в годовом выражении, до 331 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о том, что инженер и бизнесмен Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке Forbes с состоянием 144,7 миллиарда долларов. Это произошло в основном благодаря росту капитализации акций компании Tesla.