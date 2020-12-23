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23.12.2020 01:49
Рубрика: В мире

Маск рассказал о предложении к Apple купить Tesla

Фото: AP Photo / Susan Walsh Фото: AP Photo / Susan Walsh
Фото: AP Photo / Susan Walsh

На фоне сообщений о том, что Apple может представить свой электромобиль к 2024 году, основатель Tesla Илон Маск заявил, что в трудные времена предлагал главе компании Apple обсудить возможность покупки своей компании. Об этом американский предприниматель написал в Twitter.

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
Apple Car выйдет в 2024 году

"Тим Кук интереса не проявил. Встреча не состоялась. Разговор пришелся на сложный период работы над программой Model 3. Тогда Tesla могла достаться Apple за одну десятую ее текущей стоимости", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ориентированный на массовый рынок седан Model 3 Маск презентовал в конце марта 2016 года, серийное производство началось в 2017-м. И компания первоначально испытывала трудности с наращиванием объемов выпуска машин. Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. Начинала компания с производства электромобилей, позже стала производить энергонакопительные системы. Чистая прибыль Tesla по итогам третьего квартала 2020 года выросла в 2,3 раза в годовом выражении, до 331 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о том, что инженер и бизнесмен Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке Forbes с состоянием 144,7 миллиарда долларов. Это произошло в основном благодаря росту капитализации акций компании Tesla.

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