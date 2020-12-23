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23.12.2020 22:35
Рубрика: Коммерческий транспорт

Минтранс предложил разрешить парковать грузовики и автобусы у жилых домов

Текст: Евгений Гайва
Парковки для стоянки автобусов и грузовиков, вернувшихся из рейса или после окончания смены водителя, должны быть устроены на площадке, имеющей капитальный, облегченный или переходный тип дорожной одежды, и освещены.

Эти и другие положения содержатся в проекте приказа Минтранса, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. При этом действующий сейчас запрет на устройство парковок во дворах жилых домов отсутствует.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Согласно другим правилам, парковки для тяжелой техники должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения. Въезд и выезд транспортных средств на парковки должен быть организован в соответствии с проектами организации дорожного движения.

Правила касаются парковок, организованных в границах городских поселений, округов, а также на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. По закону "О безопасности дорожного движения", юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров или грузов, обязаны обеспечивать стоянку принадлежащих им транспортных средств.

Все пункты разработанного документа повторяют положения действующего сейчас приказа Минтранса от 17.05.2018 N 19, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Однако в проекте нового приказа отсутствует еще один пункт о запрете парковок для тяжелой техники во дворах жилых домов. "Создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, не допускается", - прописано в действующем приказе. Таким образом, новым приказом могут быть введены послабления для устройства парковок для грузовиков и автобусов.

По отзывам экспертов, действующий пока запрет все равно не соблюдается, так как штрафы за его нарушение отсутствуют.

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