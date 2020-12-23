Минтранс предложил разрешить парковать грузовики и автобусы у жилых домов

Парковки для стоянки автобусов и грузовиков, вернувшихся из рейса или после окончания смены водителя, должны быть устроены на площадке, имеющей капитальный, облегченный или переходный тип дорожной одежды, и освещены.

Эти и другие положения содержатся в проекте приказа Минтранса, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. При этом действующий сейчас запрет на устройство парковок во дворах жилых домов отсутствует.

Согласно другим правилам, парковки для тяжелой техники должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения. Въезд и выезд транспортных средств на парковки должен быть организован в соответствии с проектами организации дорожного движения.

Правила касаются парковок, организованных в границах городских поселений, округов, а также на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. По закону "О безопасности дорожного движения", юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров или грузов, обязаны обеспечивать стоянку принадлежащих им транспортных средств.

Все пункты разработанного документа повторяют положения действующего сейчас приказа Минтранса от 17.05.2018 N 19, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Однако в проекте нового приказа отсутствует еще один пункт о запрете парковок для тяжелой техники во дворах жилых домов. "Создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, не допускается", - прописано в действующем приказе. Таким образом, новым приказом могут быть введены послабления для устройства парковок для грузовиков и автобусов.

По отзывам экспертов, действующий пока запрет все равно не соблюдается, так как штрафы за его нарушение отсутствуют.