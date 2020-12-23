Названы лучшие автомобильные двигатели в истории

Строгих критериев отбора не было, лауреату достаточно было оставить заметный след. Из этих 50 следов, условно говоря, были натоптаны две тропинки - двигатели массовых автомобилей и двигатели исключительных автомобилей.

Несколько выбиваются из такой классификации американские моторы, которыми зачастую оснащались одновременно и семейные автомобили, и роскошные лимузины. Таковы упомянутые в перечне первые "восьмерки" Ford small block и GM small block выпускавшиеся с 1950-х и до 2000-х, которыми оснащались бесчисленное количество Ford, Mercury, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Buick, Lincoln и Cadillac. Счет выпущенным "восьмеркам" GM small block перевалил за 100 миллионов, что является заявкой на рекорд.

Упомянут в перечне и легендарный Ford flathead V8, сделавший "восьмерки" из привилегии избранных достоянием масс на долгие десятилетия. Истоки марки Jeep берут начало от армейского вездехода Willys MB времен второй мировой, однако по-настоящему каноничным двигателем среди поклонников марки считается рядная шестерка American Motors. Джипы с рядной шестеркой AMC производились на протяжении более 40 лет, за которые компания несколько раз сменила владельца, а двигатель приобрел репутацию неубиваемого.

Другое дело - "восьмерки" Hemi от Chrysler, короли хайвеев 1960-х, своим появлением обязанные техлегламенту гоночной серии NASCAR той поры, не допускавшим в конструкции моторов больше двух клапанов на цилиндр. Инженеры Chrysler вышли из положения остроумно, предложенная ими полусферическая камера сгорания позволила сделать клапаны необычно большими.

Honda F20C (2000). Фото: autocar.co.uk

Не могли не быть упомянуты и простые и надежные оппозитники с воздушным охлаждением первых по-настоящему массовых автомобилей послевоенной Европы - фольксвагеновского "жука" и Citroen 2CV, не последнюю роль сыгравшие в восстановлении из руин народного хозяйства континентальной Европы.

Спустя 20 лет на волне, сменившей послевоенный упадок европейским экономическим чудом, на авансцену вышли итальянцы, чей Fiat 124 стал своего рода эталоном нового массового автомобиля, комфортабельного и скоростного. Сердцем той машины был блестяще спроектированный бывшим инженером Ferrari двигатель Fiat Twin Cam, не только ставший базовым для всех автомобилей Fiat вплоть до 2000-х, но и на следующие десятилетия обеспечивший гегемонию автомобилей Lancia на раллийных трассах.

Многие знают, что первый дизельный двигатель на легковом автомобиле предложил Mercedes-Benz в 1936 году, но не всем известно, что это было упорное состязание с фотофинишем - французский Peugeot запоздал с премьерой всего на несколько месяцев. Наградой Peugeot за долгие годы кропотливого труда по совершенствованию конструкции дизельного двигателя стало семейство XUD, надежных и экономичных 4-цилиндровых дизельных моторов, одних из самых распространенных в Европе с 1980 по 2001. Ими же оснащали идущие на экспорт Lada Niva.

Вклад японцев в мировую историю двигателестроения издание оценило прежде всего моторами, вышедшими из автоспорта, - раллийными "боксером" Subaru от Impreza WRX и турбочетверкой 4G63 Mitsubishi Lancer Evolution и высокотехнологичными рядными "шестерками" RB26 от Nissan R32 GT-R и 2JZ-GTE от Toyota Supra, разработанными для кузовных гонок серии А.

12-цилиндровые двигатели BMW, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, Lamborghini и Ferrari, "восьмерки" Aston Martin, Rolls Royce, уникальный W16 Volkswagen для Bugatti и его производный W12 для Bentley - каждый из этих моторов был сердцем самых головокружительных автомобилей своего времени и заслуживает отдельной статьи. Последнее десятилетие в перечне представлено четырьмя моторами. Главное достоинство половины из них - Fiat Twin Air и Ford Ecoboost, устанавливающихся на европейские малолитражки, - забота о белых медведях. Другая половина - официально последняя "восьмерка" (для легкового автомобиля) Mercedes-Benz в истории и потенциально последняя Ferrari.