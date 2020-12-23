Новый очаг птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии

В префектуре Кагава - новый очаг птичьего гриппа. Вспышку инфекции на юго-западе страны зафиксировали японские власти, сообщает телеканал NHK.

Город Митоё, в котором выявлена инфекция, уже 13-й на территории Кагавы с начала распространения птичьего гриппа в Японии в ноябре текущего года, пишет ТАСС.

Руководство префектуры намерено забить около 26 тысяч кур. Также запрещен вывоз птицы и яиц за территорию зоны радиусом десять километров вокруг птицефабрики, где была обнаружена вспышка, а также их перемещение в радиусе трех километров вокруг очага.

Очаги птичьего гриппа зафиксированы ранее в 12 префектурах Японии, по всей стране забито около трех миллионов кур (более 2,7 млн).