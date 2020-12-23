Переговоры между ЕС и Британией могут продлиться в 2021 году

Переговоры о торговом соглашении между Британией и Европейским союзом могут продолжиться в 2021 году, если сделка не будет достигнута до 31 декабря.

Как сообщает Euronews, ссылаясь на источники в окружении главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, Брюссель не "закроет дверь перед Соединенным Королевством" и готов вести переговоры даже после 1 января, если соглашение не будет достигнуто к обозначенной дате.

Ранее Барнье сказал журналистам в Брюсселе, что европейские и британские делегации намерены предпринять решающие усилия в переговорах по торговому соглашению после наступления Brexit. Лондон покидает единый европейский рынок 31 декабря, а из ЕС Великобритания вышла еще в начале года. Обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по трем важным вопросам соглашения: европейских квот на рыболовство в британских водах, требований ЕС о правилах справедливой конкуренции и выработки единых стандартов на предмет того, как будут разрешаться торговые споры.

Переговоры между двумя делегациями должны продолжиться в среду, 23 декабря. Пытаясь выйти из тупика, Дэвид Фрост, главный переговорщик премьер-министра Британии Бориса Джонсона, представил новое предложение по рыболовству, которое позволит траулерам ЕС забирать больше рыбы, которую они в настоящее время ловят в британских водах. Британское требование на 60-процентное сокращение улова в территориальных водах 21 декабря было снижено до 35 процентов, что намного ближе к 25-процентному предложению сокращения, которое, по словам переговорщика из ЕС Мишеля Барнье, готов принять Брюссель.

По информации Daily Mail, Барнье во вторник сказал депутатам Европарламента, что компромисс в отношении рыболовства теперь должен быть достигнуть политическими лидерами. Сред них - Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Между тем евроскептики из числа правящей в Британии партии тори заявили, что у Джонсона остается крайне мало времени для достижения компромиссов, чтобы заключить сделку, которая позволила бы Лондону избежать новых пошлин со стороны Евросоюза с 1 января 2021 года. Со своей стороны бывший британский министр по делам Brexit Дэвид Джонс призвал премьер-министра не делать обязательных уступок, которые "помешали бы британской рыбной промышленности контролировать свои воды в будущем".