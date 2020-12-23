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23.12.2020 18:41
Рубрика: В мире

Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины

Текст: Екатерина Забродина
Икона, подаренная Милорадом Додиком Сергею Лаврову. Фото: Агентство "Срна" Икона, подаренная Милорадом Додиком Сергею Лаврову. Фото: Агентство "Срна"
Икона, подаренная Милорадом Додиком Сергею Лаврову. Фото: Агентство "Срна"

Российский МИД передал в посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону Святого Николая, которую министру во время его визита на Балканы 14 декабря подарил Милорад Додик, председательствующий сейчас в президиуме (коллективном органе исполнительной власти) республики. Передавая артефакт "по согласованию с дарителем", МИД РФ призвал боснийских партнеров выяснить его происхождение с помощью всех доступных правовых механизмов, передает ТАСС.

Босния и Герцеговина объяснила происхождение подаренной Лаврову иконы

Как только об этом подарке стало известно, украинская дипмиссия в Сараево заявила, что найденный под Луганском раритет 18 века представляет собой "объект культурного наследия Украины" и якобы числится в розыске. Генпрокуратура Боснии и Герцеговины уже начала проверку. Как писала ранее "РГ", в кабинете Додика, представляющего Республику Сербскую, опровергли заявления украинской стороны о происхождении иконы, которая "не была украдена, а являлась семейной и освященной".

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