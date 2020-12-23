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23.12.2020 17:10
Рубрика: Власть

Путин не считает, что с приходом Байдена станет сложнее

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин полагает, что России не станет сложнее в отношениях с США после прихода в Белый дом команды демократа Джо Байдена.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По поводу того, что меняется руководство в США и нам будет труднее. Не думаю так, будет как обычно", - сказал президент.

Он считает, что Россия не должна ориентироваться на смену власти в США. "Мы должны понимать, где нам ожидают какие-то сложности, угрозы тем более, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности и так далее", - добавил Владимир Путин.

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