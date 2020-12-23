Путин оценил перспективы создания парламентского центра

Президент России Владимир Путин считает возможным перевод Госдумы в более удобное помещение, если это не потребует больших бюджетных расходов. Такое мнение он высказал, отвечая на выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам посетовал, что Госдума расположена в неудобном здании.

"В принципе, я не против, пожалуйста, я с вами согласен", - ответил Владимир Путин

"Если это не будет связано с дополнительными серьезными расходами федерального бюджета, если это будет сделано за счет обмена объектами недвижимости в том числе и с правительством Москвы, это можно сделать, почему нет", - считает президент.

"Если стоимость этих объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточна для покрытия всех расходов, связанных со строительством, то это сделать можно, надо только внимательно посчитать, так ли это будет на самом деле", - добавил он.

Отметим, что идея строительства в Москве нового парламентского центра обсуждается не первый год. В 2015 году депутат Владимир Ресин назвал возможное место строительства комплекса - район Нижние Мневники. Тогда же на суд депутатов и сенаторов были представлены три проекта, но победитель так и не был выбран.