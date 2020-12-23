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23.12.2020 14:49
Рубрика: Власть

Путин: Пандемия не отменяет повестки развития

Текст: Ксения Воронцова
Россия не может позволить себе паузы в развитии, заявил Владимир Путин, открывая совместное заседание обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Пандемия не отменяет повестки развития, сказал президент и нацелил правительство на реальные изменения.

Коронавирус стал вызовом для национальных экономик и для социальной сферы практически всех государств, испытанием для людей. "Мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание", - сказал он, обращаясь к собравшимся.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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По словам президента, здесь сосредоточены усилия и ресурсы, так как сегодня это чрезвычайно важно.

"Но все это не отменяет повестки развития", - подчеркнул Владимир Путин.

Он подчеркнул: для России качественное непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение, и мы не можем себе позволить остановиться.

- Мы не можем себе позволить паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту, - заявил Путин.

Президент отметил, что из-за сложной обстановки некоторые планы пришлось "сдвинуть вправо", но задачу добиться качественных, прорывных изменений во всех сферах никто не отменял.

"Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящий год", - заявил глава государства. Речь, по его словам, идет не просто о построении планов. "Но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации, ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан", - заявил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Государственный Совет Пандемия коронавируса COVID-19

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