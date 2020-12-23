Путин поддержал идею повышения уровня МРОТ

Владимир Путин согласился с идеей увеличения минимального размера оплаты труда в России. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Что касается МРОТ, то, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к ПМ (прожиточному минимуму - ред.), это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно", - передает РИА Новости ответ президента на реплику лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Глава государства напомнил, что регулярное повышение МРОТ прописано в Конституции.

"Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того - зафиксировали это в основном законе страны", - сказал Владимир Путин.