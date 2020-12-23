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23.12.2020 15:12
Рубрика: Экономика

Президент призвал реагировать на рост цен на жилье

Текст: Ксения Воронцова

Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал реагировать на рост цен на жилье на фоне программы льготной ипотеки.

Льготная ипотека поможет 630 тысячам семей

Президент отметил, что программа льготной ипотеки в 6,5% работает. "Но как только все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, то рынок соответствующим образом отреагировал", - заметил Путин.

И если цены на жилье будут расти дальше, значительная часть усилий по обеспечению жильем большего количества россиян если не сведется к нулю, то сильно пострадает, заявил он.

"На это нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать, имея в виду прежде всего возможности отрасли", - сказал Владимир Путин.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Власть Работа власти Президент Государственный Совет Цены на недвижимость

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