Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах

Голосового помощника на основе искусственного интеллекта внедрили уже в 12 субъектах РФ. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Первым разработку внедрили в Московской области. Такой голосовой помощник существенно отличается от тех, что обычно отвечают при звонке в банк или другие организации. Его практически не отличить от обычного человека, подтвердили люди, присутствовавшие при его демонстрации.

Чернышенко подчеркнул, что помощник на основе ИИ уже работает не в тестовом режиме и показывает хорошую эффективность. Наработку Московской области уже внедрили и другие субъекты - теперь ее применяют в 12 российских регионах.

Ранее представители Московской области рассказывали, что робота-помощника зовут "Светлана" и она обрабатывает до трети вызовов, поступающих на номер 122. "Светлана" обслуживает одновременно 300 линий и отвечает за вызов врача на дом: принимает звонок, распознает персональные данные жителя и оформляет вызов врача через единую медицинскую систему. Робот вызвал врача уже для 150 тысяч жителей региона.