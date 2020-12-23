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23.12.2020 20:11
Рубрика: Происшествия

Погибший журналист Михаил Бударагин оставил странное сообщение в Telegram

Текст: Сергей Бабкин

Московский журналист Михаил Бударагин, погибший утром в среду, оставил в своем Telegram-канале странное сообщение.
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"Считайте это убийством или покушением", - такие строки появились в канале "Книжный кит", администратором которого был Михаил Бударагин. Также в посте говорилось, что у автора были долги. Сейчас, как убедился корреспондент "РГ", ссылка на этот канал недоступна, сохранились только скриншоты подписчиков.

В свою очередь сайт "Вечерней Москвы", где работал Михаил, сообщает, что изучаются версии как о суициде, так и о насильственной смерти. По данным газеты, следователи назначили необходимые экспертизы.

Как уже писала "РГ", тело 36-летнего Михаила Бударагина было найдено около дома на Беломорской улице.

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