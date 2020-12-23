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23.12.2020 14:53
Рубрика: Власть

Собянин: Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе

Текст: Любовь Проценко
История знаменитой Боткинской больницы насчитывает 110 лет. Но она и сегодня одна из самых лучших современных клиник столицы и всей страны. А в 2022 году, когда будет завершена большая часть работ по реконструкции больницы и построен новый скоропомощной корпус, станет и самой современной в Европе. Такое заявление сделал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, который приехал поздравить коллектив клиники с юбилеем и посмотреть, как идет капитальный ремонт действующих корпусов.

Модернизацией Боткинской больницы правительство Москвы занялось еще в 2015 году. Благодаря этому клиника смогла создать несколько уникальных центров. В частности, на ее базе открылся крупнейший в Европе Медицинский симуляционный центр, обучение в котором прошли уже 45 тысяч медработников по 50 специальностям со всей России. Появились также Региональный сосудистый и Московский городской офтальмологический центр. А с этого года Боткинская стала еще и одним из шести городских стационаров, ставших основой многопрофильных онкологических центров.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Не осталась Боткинская в стороне и от борьбы с коронавирусной инфекцией. С марта ее врачи вылечили более 61 тыс. москвичей, подхвативших опасный вирус. А для того, чтобы и в условиях продолжающейся борьбы с COVID-19 лечить всех, кто нуждается, а не только ковидных пациентов, в сентябре на территории больницы развернули резервный корпус. В нем берут тесты на коронавирус у плановых больных, что позволяет им своевременно оказывать медицинскую помощь.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулся в этом году город, в том числе и финансовые, власти не прекратили работы по обновлению Боткинской. В мае-июне, как и планировалось, они начали второй этап реализации программы комплексного развития больницы. Как убедился мэр, сейчас идет капитальный ремонт еще ряда корпусов, на базе которых разместится отделение гнойной хирургии с двумя специализированными операционными и отделением реанимации, а также центры кратковременного пребывания, амбулаторный онкологический и межокружной нефрологический. Работы идут по графику, на них заняты около 900 человек. И чему особенно рады медики, началось строительство современного скоропомощного корпуса. Он придет на смену традиционному приемному отделению, где не пациенты ходят по кабинетам врачей, а специалисты приходят к ним.

Для этого новый корпус получит диагностическое отделение на 30 коек, реанимацию, противошоковую палату, операционный блок, кабинеты ЭКГ, МРТ, УЗИ, эндоскопии, рентгена и ангиографии. "За какие- то месяцы проведена реконструкция инженерных коммуникаций, ряда корпусов. Три из них уже реконструированы, еще пять будут введены в следующем году, - рассказал Собянин о ходе работ. - Оставшиеся четыре корпуса введем в 2022 году, в течение которого должен быть завершен и новый корпус". И тогда это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и в Европе больниц, оснащенных самым современным оборудованием, заключил глава города.

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