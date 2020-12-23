Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата одного из столичных районов Юлию Галямину к двум годам колонии условно. Об этом информирует ТАСС.

Галямину признали виновной в неоднократных нарушениях правил организации митингов (статья 212.1 Уголовного кодекса РФ).

Обвинение просило приговорить депутата к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на полном оправдании.

По версии следствия, в начале июля этого года Галямина опубликовала в социальных сетях лозунг с призывом к участию в незаконном массовом мероприятии - несогласованном с органами власти митинге на Пушкинской площади 15 июля. В итоге на него, по данным прокуратуры, пришли не менее 400 человек.

Кроме того, Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".