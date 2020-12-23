В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем

В Липецкой области объявили 31 декабря выходным днем. Как сообщили в администрации области, это было сделано после призыва президента страны.

Там отметили, что уже 40 субъектов страны приняли аналогичное решение. В некоторых взамен 31 декабря рабочим сделали субботу 26 декабря.

Напомним, что первым регионом страны, где объявили выходным последний день года, стала Белгородская область. Ранее глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил распространить данную практику на все регионы страны. Сегодня во время заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин, поддержал эту идею, рекомендовав всем регионам сделать 31 декабря в этом году выходным днем.